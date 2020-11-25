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أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. وفاة مارادونا

بواسطة محمود عطا الله
وفاة مارادونا وفاة مارادونا

أعلنت الأرجنتين، اليوم الأربعاء، عن وفاة النجم التاريخي للعبة كرة القدم العالمية “دييجو آرماندو مارادونا” عن عمر يناهز 60 عامًا، حيث توفُي مارادونا في منزله إثر تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، يذكر أن مارادونا كان قد احتفل بعيد ميلاده الستين يوم 31 أكتوبر الماضي، وكان أخر فريق دربه النجم الأرجنتيني هو فريق خيميناسيا لابالاتا.

وكان دييجو أرماندو مارادونا قد تعرض لوعكة صحية منذ بداية الشهر الجاري، حيث دخل المستشفى وأجرى عملية جراحية بعد أن تعرض لنزيف في المخ، وعلى الرغم من نجاح تلك العملية الجراحية، إلا إنه قد وافته المنية اليوم، هذا وقد أعلنت الأرجنتين الحداد على مارادونا لمدة ثلاثة أيام.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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