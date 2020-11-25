أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. وفاة مارادونا

أعلنت الأرجنتين، اليوم الأربعاء، عن وفاة النجم التاريخي للعبة كرة القدم العالمية “دييجو آرماندو مارادونا” عن عمر يناهز 60 عامًا، حيث توفُي مارادونا في منزله إثر تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، يذكر أن مارادونا كان قد احتفل بعيد ميلاده الستين يوم 31 أكتوبر الماضي، وكان أخر فريق دربه النجم الأرجنتيني هو فريق خيميناسيا لابالاتا.

وكان دييجو أرماندو مارادونا قد تعرض لوعكة صحية منذ بداية الشهر الجاري، حيث دخل المستشفى وأجرى عملية جراحية بعد أن تعرض لنزيف في المخ، وعلى الرغم من نجاح تلك العملية الجراحية، إلا إنه قد وافته المنية اليوم، هذا وقد أعلنت الأرجنتين الحداد على مارادونا لمدة ثلاثة أيام.

