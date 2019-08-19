“أنا أعشق بلادي”.. تصريحات محمد صلاح حول اعتزاله اللعب الدولي

فى تصريحات للنجم المصري محمد صلاح أدلى بها إلى شبكة الأخبار الأمريكية CNN حول حقيقة اعتزاله اللعب الدولي، قال محمد صلاح نجم مصر والمحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي: “أنا أعشق بلادي، ودائماً ما أفكر فيها، ولدي شيء بداخلي يدفعني لأكون ملهماً لدي الأطفال الصغار، أريد أن أكون الشخص والمثال الذي يحتذي به الأطفال فى مصر، فهذا أمر يمثل الكثير بالنسبة لي”.

أما عن أسباب خروج منتخب مصر الوطني من بطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 من دور الستة عشر أمام منتخب جنوب أفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف، صرح النجم محمد صلاح بأن “اللاعبين لم يكونوا سعداء بما حدث فى المعسكر من توتر بالأجواء، وكذلك عدم التنظيم، فكل هذه العوامل ساهمت فى خروجنا مبكراً”.

وصرح محمد صلاح بأن “منتخب مصر لم يظهر بمستواه المعهود فى البطولة، وأنا أعترف بذلك ولا أتبرأ من المسئولية”، كما أضاف بأن “اللاعبون عانوا أيضاً من الضغوط الجماهيرية، واحتشاد 80 ألف متفرج فى مدرجات استاد القاهرة فى كل مباراة للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وضع ضغطاً كبيراً على اللاعبين”.

وكان النجم محمد صلاح قد غاب عن قائمة بوشكاش لأفضل هدف فى موسم 2019 وهو الحاصل على الجائزة الموسم الماضي، حيث توج بالجائزة بالهدف الذى أحرزه فى مرمي فريق أيفرتون الإنجليزي.

ويعتبر محمد صلاح هو أول لاعب عربي وأفريقي يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى العالم منذ أن بدأت عام 2009 تحت رعاية جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أن تضم لجوائز الفيفا عام 2016.