أنباء عن نقل مباراة الأهلي والمصري لاستاد المكس والمصري يوضح حقيقة تبرع بيراميدز له بتكلفة الحكام الأجانب

يلتقي فريقي الأهلي والمصري في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لبطولة الدولي العام، ولهذه المباراة أهمية كبيرة بسبب اشتعال الصراع على قمة الدوري وأهمية المباريات المتبقية في تحديد البطل لهذا العام، وقد أثيرت عدة موضوعات متعلقة بملعب المباراة وطلب النادي المصري لحكام أجانب وتداول بعض الأنباء عن تبرع بيراميدز بثمن الحكام الذين طلبهم المصري، وهو ما أوضح حقيقته عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات إعلامية.

موعد ومكان مباراة الأهلي والمصري

وقد تداولت عدة تقارير صحفية نقلا عن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والمصري سيتم نقلها من ملعب استاد السويس الى استاد المكس بالإسكندرية.

ونقلت التقارير عن المصدر قوله أن الجهات المختصة وافقت بشكل نهائى على اقامة المباراة فى الملعب المذكور بعد اعلان رغبة الأهلي والمصري فى نقل المباراة الى ملعب المكس ورفضهما اقامتها بالسويس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس المقبل فى إطار مباريات مؤجلات الجولة 19 من عمر المسابقة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة.

حقيقة تبرع بيراميدز للمصري بتكلفة الحكام الأجانب

وقد واصل فريق الكرة بالأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

وقد أصيب اللاعب محمود وحيد في مران الأهلي وغادر التدريب برفقة طبيب الفريق، خالد محمود، للخضوع للفحص الطبي، وذلك بعد تعرضه لكدمة قوية في تدخل مع زميله ياسر إبراهيم.

وبخصوص الأنباء المتداولة عن تبرع نادي بيراميدز بثمن استقدام حكام أجانب، قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الأنباء التي ترددت عن تكفل بيراميدز بتكلفة الحكام الأجانب غير صحيحة، مضيفا أن المصري طلب حكام أجانب بسبب ظروف الجدول واشتعال البطولة وهو ما يجبر على ذلك، وقال أنه لا توجد علاقة لأي ناد بهذه المسألة، فالمصري يلعب لمصلحته وليس لمصلحة أي ناد آخر.

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