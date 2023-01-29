أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الجديد.. تعرف على الموهوب الإنجليزي الصاعد بقوة في البريميرليج
نجح نادي نيوكاسل، في ضم ثاني أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي حاليًا بعد المتألق هالاند، وهو نجم إنجلترا الشاب أنتوني جوردون، قادمًا من نادي إيفرتون، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الجديد، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، وأهم أرقامه مع الأندية التي لعب لها من قبل.
معلومات عن أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الجديد
- هو أنتوني مايكل جوردون من مواليد مدينة ليفربول عام 2001 (21 عامًا)، يلعب في مركز الجناح.
- يتميز هذا اللاعب بالسرعة والمهارة ويمكنه التسجيل في أي منافس وخاصة يسجل في شباك أقوى المنافسين.
- التحق جوردون بنادي إيفرتون وهو في عمر 11 سنة.
- عام 2021 أعار إيفرتون نجمه إلى نادي بريستون في الشامبيونشيب، ولعب جوردون مع هذا الفريق 11 مباراة ولم يسجل.
- لعب جوردون لنادي إيفرتون 65 مباراة وسجل 7 أهداف.
- لعب أنتوني جوردون لكل منتخبات إنجلترا السنية وكان أخرها منتخب إنجلترا تحت 21 وسجل له 4 أهداف من 9 مباريات.
- عقد جوردون مع نيوكاسل طويل الأمد.
- أكدت مصادر أن الصفقة كلفت الفريق 40 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حوافز بقيمة 5 ملايين.