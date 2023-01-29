أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الجديد.. تعرف على الموهوب الإنجليزي الصاعد بقوة في البريميرليج

نجح نادي نيوكاسل، في ضم ثاني أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي حاليًا بعد المتألق هالاند، وهو نجم إنجلترا الشاب أنتوني جوردون، قادمًا من نادي إيفرتون، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الجديد، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، وأهم أرقامه مع الأندية التي لعب لها من قبل.

معلومات عن أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الجديد