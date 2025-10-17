“أنجولي”.. من هو دا سيلفا لاعب الجهراء الكويتي

يعتبر الأنجولي أنتونيو دا سيلفا أحد أبرز أجانب نادي الجهراء الكويتي خلال الموسم الكروي الحالي 2025-2026، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن داسيلفا لاعب الجهراء من ويكيبيديا، وأهم محطات مسيرته مع كرة القدم، يذكر أن الجهراء قد تعاقد مع دا سيلفا في صفقة انتقال حر في صيف 2025 ولمدة موسم واحد.

دا سيلفا لاعب الجهراء السيرة الذاتية

هو أنتونيو دا سيلفا أناتو من مواليد لواندا عاصمة أنجولا عام 1994 (31 عامًا)، يلعب في مركز الوسط المهاجم، القدم اليسرى، كان آخر الأندية التي لعب لها قبل أن يلعب لنادي الجهراء هو نادي الأول من أغسطس العملاق الأنجولي المعروف.

لاعب الجهراء الأنجولي دا سيلفا لعب لمنتخب أنجولا من قبل في ثلاث مباريات، لكنه اعتزل اللعب الدولي حاليًا، هذا اللاعب موهبة كروية مميزة سوف تدعم الجهراء بقوة خلال الموسم الجديد.