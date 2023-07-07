أنس الشبلي لاعب الجهراء.. تعرف على السيرة الذاتية للنجم الليبي

أعلن نادي الجهراء الكويتي عن التعاقد مع النجم الليبي الموهوب أنس الشبلي قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم أنس الشبلي. وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام وإحصائيات النجم الليبي، هذا ولم يُعلن نادي الجهراء حتى الآن عن تفاصيل تلك الصفقة القوية.

معلومات عن أنس الشبلي لاعب الجهراء

أنس الشبلي لاعب الجهراء الجديد هو لاعب دولي ليبي يلعب في مركز صانع الألعاب ومركز الجناح، هو من مواليد عام أغسطس 2002 (21 عامًا)، يلعب أنس الشبلي لمنتخب ليبيا الأولمبي، وهو موهبة كروية صاعدة بقوة، يلعب لنادي الصفاقسي التونسي من يناير 2021، تُوج الشبلي مؤخرًا مع الصفاقسي ببطولة كأس تونس.

لاعب الجهراء أنس الشبلي كان قريبًا من الانضمام للترجي التونسي لكن الصفاقسي حسم الصفقة لمصلحته، لعب الشبلي من قبل في ليبيا لفريق المدينة ومن قبلها لعب لنادي غوط الشعال الليبي، من المرتقب أن يحقق النجم الليبي نجاحات هامة في الدوري الكويتي.