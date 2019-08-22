أهداف ونتيجة مباراة النصر ضد ضمك اليوم الخميس بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان

ننشر أهداف نتيجة مباراة النصر ضد ضمك اليوم، التي أقيمت في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 2019 في الأسبوع الأول ؛ إذ أقيمت المباراة بتوقيت السعودية الساعة السابعة وبتوقيت القاهرة الساعة السادسة.

عودة إلى الملاعب

أقيمت مباراة النصر ضد ضمك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وشهدت حضورا جماهيريا عريضا، وسط أجواء جميلة من افتتاح بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، وكانت بتعليق فهد العتيبي.

أهداف مباراة النصر ضد ضمك

وننشر على موقعنا أهداف مباراة النصر ضد ضمك ، المباراة التي غلب عليها الطابع الحماسي، وافتتح أهداف النصر اللاعب جوليانو فيكتور دي باولا ، وذلك في المبارة التي أقيمت اليوم بالأسبوع الأول من الدوري السعودي الممتاز 2019 – 2020.

وسجل جوليانو الهدف الأول في الدقيقة 24 من ضربة رأس جميلة ، وهي كرة من أحمد موسى النيجيري، أما الهدف الثاني لفريق النصر فكان من نصيب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من ضربة رأس أيضا وكان في الدقيقة 45، استغل فيها اللاعب كرة عرضية من اللاعب نور الدين إمرابط.

القناة الناقلة لمبارارة النصر وضمك

نقلت قناة KSA Sport HD1 أولى مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وكانت بتعليق فهد العتيبي.

فريق النصر × فريق ضمك

يسعىفريق النصر لبدء موسم قوي يتصدر فيها البطولة دون منافس، أما ضمك فصعد لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تأهله وحصوله على المركز الثاني برصيد 64 نقطة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

نتيجة مباراة النصر وضمك اليوم