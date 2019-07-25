هنا ترتيب جدول الدوري المصري قبل بعد فوز الأهلي على المقاولون بثلاثية مقابل هدف وحيد ليسدل الستار على أطول دوري في تاريخ كرة القدم

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، الذي انطلق من جديد بعد الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، وبدأت المنافسة المحلية من جديد لتستحوذ على متابعة محبي الساحرة المستديرة، من عشاق القطبين المتنافسين على اللقب العام الحالي.

تحديث الخميس: نجح النادي الأهلي أن يحسم درع الدوري الأصعب في تاريخه أمس، عندما حقق الفوز على المقاولون العرب أمس بملعب برج العرب بالإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصل إلي نقطة الحسم وهي النقطة 77، التي لن يستطيع نادي الزمالك المنافس للأهلي الوصول إليها، ويعتبر لقاء الأحد القادم تحصيل حاصل، سوف يسعى المدير الفني للنادي الأهلي تجربة عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة منذ فتره، للوقوف على مستواهم قبل تحديد الراحلين عن القلعة الحمراء الموسم القادم، وتألق أمس كلاً من حسين الشحات الذي أحرز هدفين، والدولي التونسي علي معلول الذي تألق وأحرز الهدف الأول، وسجل الشناوي رقم مميز وهو الحفاظ على نظافة شباكه طوال 12 مباراة في الدوري.



خيب الزمالك أمال جماهيره بالتعادل أمس مع الجونة بهدفين لمثلهما، بعد أن كان خاسراً حتى الدقيقة 97 من زمن المباراة قبل أن يدرك التعادل وينجو من فخ الجونة.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على المقاولون



يحتل الأهلي الصدارة منفرداً برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، خاضها هذا العام حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 لقاءات، ومتبقي للأهلي مبارتان يحتاج فيهما 3 نقاط، ليعلن بطلاً للدوري رسمياً، ويأتي بيراميدز وصيفاً للدوري حتى الآن برصيد 70 نقطة، من 34 مباراة، ولم يتبقى له أي مباريات مؤجلة ويأمل في تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي والأهلي، ليحتفظ بوصافة جدول الدوري، بينما بعد تعادل أمس لا يزال الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ومتبقي له مبارتان مع الإسماعيلي والأهلي،و يأمل في الفوز بهما، وهزيمة الأهلي أمام المقاولون ليحقق اللقب.

درع الدوري يقترب من المارد الأحمر

تعادل الزمالك أمس مع الجونة بهدفين لمثلهما على ملعب الأخير، جعل فرص الزمالك تتضاءل، ويزيد من فرص الأهلي للاحتفاظ ببطولة الدوري الممتاز، ويحتاج المارد الأحمر الفوز أمام المقاولون ليعلن رسمياً بطلاً للدوري الممتاز .