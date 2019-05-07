أوريجي وفينالدوم يقلبون الطاولة على برشلونة ويصعدون بليفربول إلى نهائي دوري الأبطال

الفريق الإنجليزي يقلب الطاولة على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا ب 4 أهداف نظيفة أحرزها أوريجي وفينالدوم هدفين لكل منهما ليخطف ورقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الريمونتادا التاريخية ضد برشلونة وبعد الخسارة الكبيرة في لقاء الذهاب بنتيجة 3/0 في ملعب كامب نو.

ليفربول يقلب الطاولة ويصعد للنهائي

فرحة كبيرة في ملعب أنفيلد لجمهور ليفربول وأجواء خيالية غير متوقعة بعد الفوز المفاجئ على فريق برشلونة في سيناريو لم يتوقعة أسوأ المتشائمين لبرشلونة ولا أكثر المتفائلين لليفربول أن يسجل ليفربول 4 أهداف ولم يستقبل هدف وحيد ليصل ليفربول فعليا إلى المباراة النهائية بطريقة دراماتيكية مؤلمة على جماهير برشلونة وتعبر هذه النتيجة أكبر ريمونتادا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بثلاثية في مباراة الذهاب.

تفاصيل بسيطة حسمت اللقاء

هناك الكثير من التوهان لفريق برشلونة في اللقاء وبالتحديد في الهدف الرابع وعدم الوقوف بشكل سليم في الركنية التي نفذها أرنولد بطريقة ماكرة ولم ينتبه لها فريق برشلونة إلا والكرة تسكن الشباك في الهدف الرابع ويستحق بالفعل فريق ليفربول الوصول إلى المباراة النهائية بهذه النتيجة ، وأضاع برشلونة العديد من الفرص السهلة في بداية المباراة عن طريق لويس سواريز وميسي وجوردي ألبا.

ليفربول إلى المباراة النهائية

ليفربول يصل إلى المباراة النهائية بكل جدارة وينتظر الفائز من مباراة أياكس وتوتنهام غدا .

شاهد أحداث المباراة بالكامل