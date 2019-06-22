 أوغندا تخطف صدارة المجموعة الأولى من منتخب مصر.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا الآن

تمكن منتخب أوغندا من تحقيق فوز مهم على منتخب الكونغو في ثاني مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، المنتخب الأوغندي الذي يلعب للمجموعة الأولى في الكان برفقة مصر وزيمبابوي والكنغو، اعتلى بهذا الفوز قمة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر، والذي كان قد تمكن هو الآخر من الانتصار على زيمبابوي في مباراة الافتتاح بهدف نظيف من امضاء محمود حسن تريزيجيه.

مباراة الكونغو ضد أوغندا شهدت استحواذ لصالح الفريق الكونغولى، ولكن على عكس سير اللقاء تمكن اللاعب باتريك كادا من أحراز الهدف الأول للمنتخب الأوغندي عند الدقيقة 14 من بداية اللقاء، وجاء ايمانويل اوكوي ليعزز التقدم لمنتخب أوغندا، المباراة كانت مقامة على ملعب القاهرة الدولي الذي يشهد مباريات المجموعة الأولى في الكان 2019.

وفي مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الفراعنة يطمحون إلى الصعود مبكراً من هذه المجموعة، وفي حال الفوز المنتخب الوطني سوف يخرج المنتخب الكونغولي رسمياً من منافسات البطولة.

وفي المباراة الأخرى في الجولة الثانية أيضاً يلعب منتخب أوغندا ضد زيمبابوي، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة وفي حالة فوز المنتخب الأوغندي يخرج المنتخب الزيمبابوي رسمياً من منافسات البطولة.

وإليكم ترتيب مجموعة المنتخب المصري بعد نهاية الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2019: