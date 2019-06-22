 التخطي إلى المحتوى

 أوغندا تخطف صدارة المجموعة الأولى من منتخب مصر.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا الآن

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
 أوغندا تخطف صدارة المجموعة الأولى من منتخب مصر.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا الآن
 أوغندا تخطف صدارة المجموعة الأولى من منتخب مصر.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في امم افريقيا الآن

تمكن منتخب أوغندا من تحقيق فوز مهم على منتخب الكونغو في ثاني مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، المنتخب الأوغندي الذي يلعب للمجموعة الأولى في الكان برفقة مصر وزيمبابوي والكنغو، اعتلى بهذا الفوز قمة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر، والذي كان قد تمكن هو الآخر من الانتصار على زيمبابوي في مباراة الافتتاح بهدف نظيف من امضاء محمود حسن تريزيجيه.

مباراة الكونغو ضد أوغندا شهدت استحواذ لصالح الفريق الكونغولى، ولكن على عكس سير اللقاء تمكن اللاعب باتريك كادا من أحراز الهدف الأول للمنتخب الأوغندي عند الدقيقة 14 من بداية اللقاء، وجاء ايمانويل اوكوي ليعزز التقدم لمنتخب أوغندا، المباراة كانت مقامة على ملعب القاهرة الدولي الذي يشهد مباريات المجموعة الأولى في الكان 2019.

وفي مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الفراعنة يطمحون إلى الصعود مبكراً من هذه المجموعة، وفي حال الفوز المنتخب الوطني سوف يخرج المنتخب الكونغولي رسمياً من منافسات البطولة.

وفي المباراة الأخرى في الجولة الثانية أيضاً يلعب منتخب أوغندا ضد زيمبابوي، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة وفي حالة فوز المنتخب الأوغندي يخرج المنتخب الزيمبابوي رسمياً من منافسات البطولة.

وإليكم ترتيب مجموعة المنتخب المصري بعد نهاية الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2019:

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا
ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

سوف يهمك:

عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.