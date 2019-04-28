أولى تصريحات شاموسكا مدرب الهلال الجديد

أدلى البرازيلي شاموسكا المدير الفني لنادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، بأولى تصريحاته الرسمية بعد توليه مهمة تدريب الهلال رسميا، حيث تقدم شاموسكا بوعد للجماهير بأن اللاعبين سيقاتلوا من أجلهم وأنهم سيقدموا أفضل ما لديهم خلال المباريات القادمة، كما عبر شاموسكا عن سعادته بتولي تدريب أفضل فريق في آسيا، مؤكدا أنه سيحاول تطبيق كل الأفكار خلال الفترة القليلة القادمة، تصريحات شاموسكا جاءت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والتعاون بالدوري.

وأضاف شاموسكا “المباريات القادمة ستكون مباريات كؤوس، وهدفنا إسعاد الجماهير”، وقال “أنه عندما كان مدربا للفيصلي، كان يقول للاعبيه أن الهلال هو من سيفوز بالدوري، الآن أنا هنا لتحقيق اللقب”، مباراة الهلال والتعاون بالدوري غدا ستكون هامة، أولا لرد الاعتبار بعد خسارة الهلال من التعاون 0-5 في قبل نهائي كأس الملك، والثانية لمواصلة المنافسة على اللقب.

يذكر أن الهلال في المركز الثاني للدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر النصر، ويتبقى خمس جولات على نهاية المسابقة، هذا وقد استعار الهلال المدير الفني شاموسكا من نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم.

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