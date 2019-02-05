أول تحرك لاتحاد الكرة بشأن نزول ضابط شرطة الملعب أثناء مباراة بيراميدز والداخلية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن يتم إرسال خطاب رسمي لنادي الداخلية، في الساعات القليلة القادمة، ليحذروه من تكرار نزول أي ضابط بالجهاز الفني للملعب، وهو يرتدي ملابسه الميري ، أثناء اللعب في مباريات الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يحذر نادي الداخلية

وحذر اتحاد الكرة نادي الداخلية بتوقيع عقوبات عالية على النادي، في حالة تكرار الواقعة، وخصوصا أن لوائح الـ«فيفا» تمنع مثل هذه الظاهرة.

بيراميدز بفوز على الداخلية بثنائية نظيفة

ويذكر أنه خلال مبارة أمس الإثنين بين نادي بيراميدز ونادي الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة ٢-٠، التقطت كاميرات التليفزيون الناقلة للمباراة منظرا غريبا بالنسبة لجماهير الكرة المصرية وهي ظهور أحد ضباط الشرطة بزيه العسكرية داخل أرض الملعب، بعد التحام قوي بين أحد لاعبي الداخلية ولاعب من فريق بيراميدز، سقط فيه لاعبي الداخلية أرضا، وطلب الحكم من الجهاز الفني أن يرسل الجهاز الطبي للفريق لإسعاف اللاعب، فيتفاجأ الجميع بنزول ضباط الشرطة إلى أرض اللعب.

استنكار لاعبي بيراميدز من بنزول للضابط أرض الملعب

وأظهرت اللقطات المصورة للضابط وهو في أرض اللعب استنكار لاعبي بيراميدز والدهشة على وجه عبد اللعب السعيد وعلي جبر لاعبي وصيف الدوري الممتاز، اللذين أسرعا بسؤاله عن سبب نزوله لأرض الملعب؛ ليخرج لهم الكارنيه، ويصطحب الجهاز الطبي اللاعب المصاب لاستكمال علاجه بالخارج.

للضابط يخرج كارنيه الشرطة ليثبت أنه ضباط طبيب

وأكد النقيب محمد أمل عطية عبدالجواد، أنه ضابط شرطة طبيب يعمل ضمن الجهاز الطبي لفريق الداخلية، وروى ما دار بينه وبين لاعبي بيراميدز: “سألوني.. بتعمل إيه في الملعب يا باشا”، ما دفعه لإخراج كارنيه الشرطة، الذي يكشف أنه ضابط طبيب لينتهي الأمر.