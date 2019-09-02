أول تصريحات المدير الفني الجديد للنادي الأهلي| وتصريحات مُثيرة للجدل من طه إسماعيل حول اختيار “رينيه فايلر”

اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لم تكن مُهمة سهلة بل كانت من أصعب المهام التي واجهت لجنة الكرة بقيادة الكابتن طه إسماعيل خاصة بعدما ودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر بشكلٍ أغضب كثيراً جماهير القلعة الحمراء، ووقع عاتق الخروج من بطولة الكأس على المدير الفني السابق “مارتن لاسارتي” وظل اختيار مدير فني جديد للقلعة الحمراء هو أساس التحدي القادم حيث أن جماهير الأهلي لديهم قناعة راسخة أن مشكلة الفريق تقع في مربع اختيار مدير فني مناسب لطموحات الأهلي، وجاء الاختيار أخيرا مُثيراً للجدل ووقع على السويسري “رينيه فايلر” وظل الجميع مندهش لمثل هذا الاختيار الذي يرون فيه انعدام تام لسجل جاذب لدي فايلر يجعل الأهلي يجعله بديلاً بعد لاسارتي، وجاءت تصريحات طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط هي الأخرى أكثر إثارة للجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فايلر للجماهير .. وفيما يلي إليكم تفاصيل أهم تلك التصريحات.







مُلخص المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للأهلي

ففي البداية أكد المدير الفني الجديد للنادي الأهلي “رينيه فايلر” أنه سعيد وللغاية أن يقود فريق بقوة ومكانة الأهلي، وأكد أن أكثر ما أسعده هو هاشتاج جماهير الأهلي الداعمة له على مواقع التواصل الاجتماعية وهم لم يشاهدوا حتى أداءه بعد، وقال فايلر أنه مدرك تماماً طموحات جماهير الأهلي العريضة في تحقيق البطولات، مؤكداً أنه لن يتردد في بذل كل الجهد بتخطيط ودراية لتحقيق تلك الأهداف.







وقال فايلر أنه يعرف الكثير عن الأهلي وشاهد كثيراً تسجيلات تتعلق بالفريق واللاعبين، لكنه لا يزال بحاجة أن يتعرف أكثر على لاعبي الفريق عن قرب، وأوضح فايلر أن لم يتردد أبداً في العمل في إفريقيا فور تلقيه عرضاً من النادي الأهلي مُتسائلاً كيف يتردد في تدريب أكبر فرق القارة السمراء.

ومن جانبه صرح طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، بتصريحات مُثيرة للجدل بشأن اختيار المدير الفني للفريق، وقال أنه واللجنة ورئيس النادي يتحملون كامل المسئولية في هذا الاختيار، ورداً على تساؤل حول تاريخ المدرب، أجاب إسماعيل بتصريح وُصف بالغريب أنه واللجنة لم يكونوا تقليديين في الاختيار، وجاء اختيار فيلر بطريقة غير تقليدية لا تعتمد على تاريخ المدرب بل على معايير ومواصفات أخرى غير تقليدية تعتمد على الشباب والطموح، والرغبة في تحقيق الذات، وهو ما أثار حفيظة المراقبين للمؤتمر.. كيف لفريق مثل الأهلي أن يكون مربع تجارب لمدرب يُريد تحقيق ذاته.





