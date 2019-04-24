أول تعليق من تركي آل الشيخ بشأن صرف مكافآت للاعبي بيراميدز

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز المتصدر لجدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريحات منسوبة له حول صرف مكافآت للاعبي الفريق عقب الفوز على الزمالك، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

تركي آل الشيخ ينفي صرف مكافآت لبيراميدز

ونشر «تركي» على حسابه الشخصي والرسمي في موقع التغريدات القصيرة التغريدة المزيفة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، وتحمل اسمه؛ والتي هي كالتالي: «صرف مكافآت مالية لكل لاعبي بيراميدز بعد الفوز أمام الزمالك، ووقف مستحقات جروس والنقاز اللي أنا شاريهم بسبب الهزيمة»، معلقًا: «بوست مزور للأسف كالعادة».

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التغريدة غرضها الانشغال عن الفشل الحقيقي

وأوضح تركي آل الشيخ أن مثل هذه الأقاويل ليس لها غرض إلا التسخين والانشغال عن السبب والحقيقي وراء الفشل في الملعب وخارج الملعب.

تزوير البوستات

ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، قائلًا: «ابتداء تزوير البوستات والتغريدات لتسخين الجمهور واشغالهم عن الفشل الحقيقي في الملعب وخارج الملعب على كل الأصعدة».

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