أول تعليق من عمرو وردة بعد استبعاده من معسكر المنتخب

علّق “عمرو وردة” لاعب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر على قرار استبعاده نهائياً من معسكر المنتخب وحرمانه من المشاركة أو الانضمام لمنتخب مصر نهائياً في التجمعات القادمة.

وقال “وردة” إن شخصاً ما (لم يذكر اسمه) هو الذي اصطنع (فبرك) الفيديوهات الجنسية التي انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت والتي تسببت في قرار اتحاد الكرة استبعاد اللاعب من المعسكر، وقال “أقسم بالله الفيديوهات كلها مفبركة.

تضامن اللاعبين معه

وأضاف جناح المنتخب المصري المحترف في اليونان أن جميع لاعبي المنتخب يقفون معه في دفاعه عن شرفه، مؤكداً أنه مظلوم ولا يستحق الاستبعاد.

وردة: مازلت موجوداً في المعسكر ولم أرحل

وعند سؤاله هل غادر معسكر المنتخب الذي يستعد لملواجهة منتخب الكونغو اليوم في تمام العاشرة مساءاً، قال وردة إنه مازال موجودا ًً في المعسكر ولم يرحل بعد.

كان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن المجلس اتخذ قراراً نهائياً لا رجعة فيه باستبعاد وردة من المنتخب بعد استشارة الجهاز الفني رافضا محاولات بعض أعضاء المنتخب إثناؤه عن قراره.