أول تعليق من كلوب عن رحيل محمد صلاح خلال الميركاتو

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الريدز، بعدما ترددت الكثير من الأنباء عن الفرق الأوروبية التي تطارد مو خلال الميركاتو الصيفي.

تعليق كلوب عن رحيل محمد صلاح

نفى كلوب، ما تردد من أنباء عن رحيل الدولي المصري محمد صلاح، عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وأكد أن جميع اللاعبين في ليفربول يعرفون قيمة وعظمة النادي الذي يلعبون له، ويقدرون حجمه بين الأندية الأوروبية والعالمية.

تفاوض الكثير من الأندية الكبيرة مع صلاح

صرح كلوب، بذلك بعد دخول الكثير من الأندية الأوروبية في مفاوضات مع صلاح، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بينها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك حسب ما نشرته وسائل الإعلام العالمية.

كلوب: لا أتوقع رحيل أي لاعب في ليفربول

وفي حوار كلوب مع صحيفة «بيلد» الألمانية، قال: «أنا لا أتوقع رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق الكروي، لأنني أشعر بأن الجميع عرف قيمة ليفربول بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا».

وأتم كلوب حديثه: «دائمًا مع كل فترة انتقالات تتردد مثل تلك الأنباء، لذا فإنني لا أعطيها اهتمامًا نهائيًا».