أول تعليق من محمد صلاح على حادث بئر العبد الإرهابي

علق محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على حادث بئر العبد الإرهابي الذي أُعلن عن مساء اليوم، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة ضابط صف و8 جنود صف فضلا عن الإصابات التي لحقت بالجنود، حسبما أعلن المتحدث العسكري على صفحته

وكان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قد أعلن من خلال الصحفة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات الخاصة بمدرعات الجيش المصري في جنوب مدينة بئر العبد.

محمد صلاح ينعي شهداء بئر العبد

وغرد محمد صلاح من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة معربا عن حزنه الشديد لشهداء الحادث الإرهابي بسيناء جنوب بئر العبد من خلال تدوينة قال فيها: “ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وجاءت تدوينة المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والذي أعلن من خلالها عن الحادث الإرهابي قائلا: “نفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود”.

وفي سياق آخر نعت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق شهداء الحادث الإرهابي في سيناء والذي حدث خلال الساعات الماضية، مشددين على أن ما حدث في سيناء لن يوقف جهود رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب.