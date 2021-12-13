أول تعليق من يورجن كلوب على إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم، حدث فريد لم يشاهده متابعي كرة القدم من قبل، وخاصة على المستوى التنظيمي الرفيع مثل المستوى الأوروبي، وقد علق يورجن كلوب على تلك الواقعة قائلا “تابعت أحداث القرعة مباشرة اليوم، وقلت لنفسي لا يجب ان تستمر هكذا ويجب إعادتها”، هذا وقد أوقعت القرعة الأولى ليفربول مع سالزبورج النمساوي، قبل أن تُعاد ويكون منافس ليفربول الرسمي هو الفريق العريق إنتر ميلان.

أول تعليق من كلوب على مواجهة إنتر ميلان:

قال “انتظرت 54 عاما ألعب في سان سيرو لأول مرة في حياتي، والآن سأذهب إليه مرتين في ثلاثة أشهر، إنها أخبار جيدة”، وأضاف كلوب عن مباراة ليفربول وإنتر ميلان “إنها قرعة صعبة، فريق إنتر فريق جيد، وهو يتصدر الدوري الإيطالي، سنرى كيف تسير الأمور حتى فبراير القادم”.