أول رد فعل يتخذه عمرو وردة بعد أتهامه بالتحرش بعارضة الأزياء المصرية

بعد الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اتهمت عدد من لاعبي فريق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والذي يشارك هذه الأيام في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قرر أحد اللاعبين التي أثيرت حوله الاتهامات، وهو اللاعب عمرو وردة، نجم منتخب مصر واللاعب المحترف في الدوري اليوناني، اتخاذ أول إجراء للرد على الاتهامات الموجه له وذلك بغلق حسابه عبر موقع تبادل الصور “انستجرام”.

عمرو وردة يغلق حسابه على انستجرام بعد اتهامه بالتحرش بعارضة أزياء مصرية

وتبدأ الحكاية عندما اتهمت عارضة أزياء مصرية تعيش بالخارج أربع لاعبين مصريين هم (عمرو وردة وأيمن أشرف واحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش) بانهم قاموا بإرسال رسائل لها على حسابها الشخصي على برنامج انستجرام، ثم رجعت وقالت أن أيمن أشرف لم يكن بينهم.

وبعد هذه الاتهامات التي انتشرت بشكل كبير مصحوبة بصور لمحادثات بين الفتاة وما أدعت أنه الحساب الشخصي للاعب المصري عمرو وردة، والذي لم يصدر عنه أي تصريح رسمي حتى الآن حول الواقعة.

كذلك لم يرد أي تعليق أو رد رسمي من الجهاز الفني للمنتخب المصري أو اتحاد الكرة أو اللاعبين حتى الآن حول الواقعة التي يتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن اللاعبين الأربعة الذين أثير حولهم الاتهامات الأخيرة متواجدين في الوقت الحالي داخل معسكر المنتخب القومي المشارك في بطولة الأمم الأفريقية، والذي حقق فوزه الأول في مباراة الافتتاح التي لعبت يوم الجمعة الماضية.