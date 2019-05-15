 التخطي إلى المحتوى

أول صورة لـ كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أول صورة لـ كأس دوري محمد بن سلمان 2019.

أول صورة كأس محمد بن سلمان

ورصدت الصورة الأولى التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا وجود الكأس الذهبي في صندوق مُخصص له، إذ تفاعل معه جماهير الهلال وانصر، فنال التصميم الخاص بالكأس إعجابهم.

أول صورة كأس محمد بن سلمان
أول صورة كأس محمد بن سلمان

الفريق صاحب كأس محمد بن سلمان

يلعب نادي النصر مع نادي الباطن والذي هبط رسميا وتكون المباراة يوم الخميس المقبل، أما إذا لم يفز النصر فإن الهلال حال فوزه سيتوج باللقب ويصبح صاحب كأس محمد بن سلمان.

ترتيب الدوري السعودي 2019

نعرض عليكم ترتيب دوري محمد بن سلمان وجاء فيه النصر متصدرًا المركز الأول، ويليه فريق الزعيم بعد نهاية مباراة الجولة قبل الأخيرة.

أول صورة لـ كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم وتصدر حمدالله لترتيب الهدافين

سوف يهمك:

عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.