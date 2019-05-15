أول صورة لـ كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أول صورة لـ كأس دوري محمد بن سلمان 2019.

أول صورة كأس محمد بن سلمان

ورصدت الصورة الأولى التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا وجود الكأس الذهبي في صندوق مُخصص له، إذ تفاعل معه جماهير الهلال وانصر، فنال التصميم الخاص بالكأس إعجابهم.

الفريق صاحب كأس محمد بن سلمان

يلعب نادي النصر مع نادي الباطن والذي هبط رسميا وتكون المباراة يوم الخميس المقبل، أما إذا لم يفز النصر فإن الهلال حال فوزه سيتوج باللقب ويصبح صاحب كأس محمد بن سلمان.

ترتيب الدوري السعودي 2019

نعرض عليكم ترتيب دوري محمد بن سلمان وجاء فيه النصر متصدرًا المركز الأول، ويليه فريق الزعيم بعد نهاية مباراة الجولة قبل الأخيرة.