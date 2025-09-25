أول لقاءات الجولة الرابعة دوري روشن السعودي| موعد مباراة الخليج ضد التعاون حسم صراع النقطة التاسعة

تنطلق اليوم أول مباريات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين في نسختها لموسم 2025- 2026 بمباراة تجمع فريق الخليج ضد فريق التعاون، وكانت أخر لقاءات الخليج في إطار منافسات الجولة الثالثة ضد فريق الفيحاء وانتهت بفوز الخليج بثلاثة أهداف دون رد.

أما أخر لقاءات التعاون بنفس الجولة فكانت ضد فريق الاتفاق والذي فاز عليه التعاون بنتيجة أربعة أهداف لهدف، ومن ثم لقاء اليوم الخميس في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بين الخليج والتعاون هو لقاء فريقين متشبعين بروح النصر، فهيا مع تفاصيل اللقاء من موعد وموقف الفريقين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الخليج ضد التعاون اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الجولة رقم 4 من دوري روشن اليوم الخميس 25-9-2025 بمباراة يستضيف فيها فريق الخليج نظيره التعاون على ملعبه بالدمام على إستاد “الأمير محمد بن فهد” وينطلق اللقاء في تمام الساعة 6:10 مساءً ويُمكن مشاهدة اللقاء على شاشة قناة شاهد بتعليق جعفر الصليح.

موقف الفريقين حتى الجولة الثالثة

وعن موقف كل من فريق الخليج والتعاون وفق نتائج الجوالات الثلاث الماضية من مباريات الدوري السعودي، فإن فريق الخليج أنهى الجولة الثالثة بالمركز الرابع بترتيب جدول البطولة برصيد 6 نقاط وذلك بفوزين وخسارة واحدة.

أما فريق نادي التعاون فلقد أنهي منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط كذلك بفارق الأهداف عن الخليج بفوزين وخسارة واحدة.

الفريق النقاط الترتيب الخليج 6 4 التعاون 6 6

تحليل اللقاء

لقاء الخليج ضد التعاون اليوم الخميس من المنظور الفني لأداء الفريقين حتى الآن ونتائجهما بالبطولة متكافئ، ومن واقع موقفهما بجدول ترتيب البطولة الفوز لأي طرف فيهما حاسم في الوصول إلى النقطة التاسعة وتعديل الوضعية في جدول ترتيب الدوري، وعليه سيكون اللقاء ندياً قوياً فالفوز لأي طرف سيدفع بيه ولو مؤقتاُ إلى المركز الثاني في الترتيب.