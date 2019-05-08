أياكس ضد توتنهام..تفاصيل المعركة النارية المنتظرة في آمستردام أرينا

أياكس ضد توتنهام،يتوجه توتنهام هوتسبير إلى أمستردام مساء الأربعاء بهدف قلب الطاولة على توتنهام في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا والوصول إلى النهائي في مدريد.

لكن لن يكون الأمر سهلا أمام الفريق الهولندي الذي أقص كبار أوروبا أمثال الريال مدريد حامل اللقب ويوفنتوس ،وهو يتقدم بهدف في مباراة الذهاب.

على الرغم من النتيجة السلبية في مباراة الذهاب ، فإن ماوريسيو بوتشيتينو راض على الأقل على شيء من أداء توتنهام ، والذي كان جيدًا في معظمه.،فقد سيطر اللندنيون على المباراة ، حتى وإن لم يشكل ذالك تهديدًا كبيرًا على الفريق الضيف.

سيكون أياكس سعيدًا بفوزه ، لكن قد يندم على عدم مضاعفة النتيجة.،حيث حظي نيريس بفرصة كبيرة لتحقيق هدف ثانٍ في الشوط الثاني ، إلا أن تسديدته الضعيفة وصلت سهلة لهوجو لوريس.

توقيت مباراة أياكس ضد توتنهام:

ستنطلق المباراة الأربعاء 8 أبريل

في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش21:00بتوقيت القاهرة

على ملعب أمستردام ارينا

قناة تلفزيونية ناقلة للمباراة:بي ان سبورت 1

الحكم فيليكس بريك

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بالنظر إلى النتيجة الإيجابية في استاد توتنهام هوتسبر الأسبوع الماضي ، فمن المتوقع أن يلعب أياكس بنفس التشكيلة مرة أخرى ، مع أمل المدرب إريك تين هاج في تكرار نتيجة مباراة الذهاب.

بوتشتينو من ناحية أخرى لديه فريق مستنفد إلى حد ما حيث يعاني بعض لاعبيه من إصابات،ومع ذلك ،فقد تلقى توتنهام دفعة معنوية مع عودة سون هيونغ مين ، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب التعليق.

أياكس ضد توتنهام التشكيل المتوقع للفريقين:

اياكس أونانا. مرزاوي، دي ليخت، بليند،تاجيليافيكو؛ شون ، دي يونغ ، زياش ؛ فان دي بيك ، نيريس ، تاديتش

توتنهام هوتسبر لوريس تريبير، فيرتونغين، الدرويرلد، روز؛ سيسوكو ، انياما ، ديلي آلي ، وإريكسن ، سون ، لوكاس

في زيارتهم السابقة الوحيدة إلى أمستردام ، فاز توتنهام 3-1. سيكون تكرار هذا النتيجة يوم الأربعاء كافياً لتأهل النادي اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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إليكم نتائج الفريقين في المباريات الخمس السابقة:

اياكس ضد توتنهام هوتسبر

ويليم 0-4 اياكس (05/05) بورنموث 1-0 توتنهام (04/05)

توتنهام 0-1 اياكس (30/04) توتنهام 0-1 اياكس (30/04)

اياكس 4-2 فيتيس (23/04) توتنهام 0-1 وست هام (27/04)

جرونينجن 0-1 اياكس (20/04) توتنهام 1-0 برايتون (23/04)

يوفنتوس 1-2 اياكس (16/04) مانشستر سيتي 1-0 توتنهام (20/04)

على الرغم من سيطرته في مباراة الذهاب ،فقد كان توتنهام يفتقر إلى أي تهديد حقيقي لمرمى أياكس ، وبالتالي فإن عودة المهاجم الكوري الجنوبي يمكن أن تكون محورية في هذه المباراة.