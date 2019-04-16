أياكس يقصي يوفنتوس رونالدو والليو ميسي يصعق مان يونايتد بهدفين ويصعد ببرشلونة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الثلاثاء لقاءات جولة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام وسط متابعة جماهيرية كبيرة حيث أقيمت اليوم مبارتين، أستضاف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي أياكس الهولندي، وعلى ملعب كامب نو حل نادي مان يونايتد ضيفاً على البرشا.

نتائج مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا

واسفرت نتائج اليوم من دوري الابطال عن صعود كلاً من برشلونة الاسباني وأياكس الهولندي على حساب المان يونايتد ويوفنتوس الايطالي، حيث استطاع برشلونة بعدما أكد أنتصاره على مان يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو كان لليو ميسي هدفين في الدقيقتين 16 و الدقيقة 20 بعدما أخطأ دي خيا في تقدير الكرة وأكمل ثلاثية البرشا فليبي كوتينيو في الدقيقة 61، وبهذه النتيجة يصعد برشلونة لملاقة الفائز من ليفربول وبورتو في نصف نهائي الابطال.

وعلى ملعب اليوفنتوس حدثت مفاجئة كبرى بخروج أصدقاء رونالدو من البطولة على أيد شباب أياكس الهولندي العنيد حيث استطاع الهولنديون تحقيق انتصار بهدفين لهدف ليصعد بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 ليضرب أياكس موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مباراة توتنهام ومان سيتي المقرر لها غداً الاربعاء.

← آخر خبر: