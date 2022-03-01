أين تُقام مباراة السعودية والصين القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

يلتقي منتخب السعودية الأول مع نظيره الصيني مساء يوم الخميس 24 مارس 2022 الجاري في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 المؤهلة إلى مونديال قطر، مباراة منتخب السعودية القادمة هي مباراة منتخب الصين، من الجدير بالذكر أن منتخب الصين لا يلعب مبارياته على أرضه منذ فترة، ويلعب على ملاعب محايدة خارج الصين.

أين تُقام مباراة السعودية والصين القادمة 2022؟

في خبر سار للجماهير السعودية، فقد أعلن الاتحاد الإماراتي عن موافقته رسميًا على استضافة تلك المباراة الهامة، حيث سيكون ملعب مباراة السعودية والصين القادمة هو ملعب نادي الشارقة بمدينة الشارقة، حيث من المرتقب تواجد جماهيري هام في مدرجات ملعب المباراة من الجماهير السعودية، والتي تتواجد بكثافة في الإمارات لقضاء عطلة سياحية هناك، مباراة السعودية القادمة من المرتقب أن تكون فاصلة في حسم بطاقة تأهل الأخضر للمونديال.