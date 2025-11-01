أين يمكنني مشاهدة ‎نادى الخليج – نادي الاتحاد؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يستضيف فريق الخليج نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” موسم 2025-2026، في مواجهة ينتظرها الجمهور لما تحمله من ندية وتكافؤ في الطموحات بين الفريقين.

الاتحاد يسعى لاستمرار الصحوة

يدخل اتحاد جدة المباراة متطلعًا إلى تحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي بدأ مشواره بقوة في كأس الملك، حيث قاد الفريق إلى فوز ثمين على النصر بنتيجة 2-1 في دور الـ16، مقدمًا أداءً منظمًا ولافتًا نال إشادة الجماهير والنقاد على حد سواء.

ويأمل الاتحاد أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على مشواره في الدوري، خاصة بعد تراجع نتائجه في الجولات السابقة، في وقت يبحث فيه كونسيساو عن تثبيت أسلوبه التكتيكي واستعادة روح الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ أسابيع.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج

تبث المباراة حصريًا عبر شبكة “ثمانية” الرياضية، المالكة لحقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026 في المملكة والوطن العربي وشمال إفريقيا.

وسيكون بإمكان المشاهدين متابعة اللقاء عبر شاشة قناة ثمانية 2 HD، التي خصصت تغطية خاصة وتحليلًا فنيًا قبل وبعد المباراة، مع نخبة من المحللين الرياضيين.

كيفية مشاهدة المباراة مباشر

يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق “ثمانية” الذي يوفر خدمة البث المباشر بجودة عالية دون اشتراك، بالإضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر البث الفضائي على القنوات المفتوحة.

وتنطلق المباراة في الساعة 5:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة “ثمانية” الناقلة للمباراة

لمن يرغب في متابعة اللقاء عبر الأقمار الصناعية، يمكن استقبال القناة من خلال الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – DVB-S2

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – DVB-S2

بطاقة المباراة