إبراهيما تانديا لاعب القادسية الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للجناح المتألق

نجح نادي القادسية الكويتي في ضم صفقة هجومية مميزة خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023، وهي التعاقد مع الجناح إبراهيما تانديا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم إبراهيما تانديا لاعب القادسية الجديد، وأهم إنجازات هذا اللاعب والأندية التي لعب لها من قبل، قيمة صفقة انتقال إبراهيما تانديا للقادسية هي 600 ألف دولار في عقد يستمر لموسم ونصف الموسم.

معلومات عن إبراهيم تانديا لاعب القادسية الجديد