إبراهيما تانديا لاعب القادسية الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للجناح المتألق
نجح نادي القادسية الكويتي في ضم صفقة هجومية مميزة خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023، وهي التعاقد مع الجناح إبراهيما تانديا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم إبراهيما تانديا لاعب القادسية الجديد، وأهم إنجازات هذا اللاعب والأندية التي لعب لها من قبل، قيمة صفقة انتقال إبراهيما تانديا للقادسية هي 600 ألف دولار في عقد يستمر لموسم ونصف الموسم.
معلومات عن إبراهيم تانديا لاعب القادسية الجديد
- إبراهيم تانديا لاعب القادسية الجديد يحمل الجنسيتين الفرنسية والمالية، وهو من مواليد عام 1993 (29 عامًا).
- يلعب في مركز الوسط المهاجم، انتقل اللاعب للقادسية قادمًا من أهلي طرابلس الليبي، والذي يلعب له من الصيف الماضي 2022.
- إبراهيما تانديا من مواليد فرنسا، لعب لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 سنة، كما لعب لمنتخب فرنسا الأولمبي، قبل أن يمثل منتخب مالي الأول.
- لاعب القادسية الجديد، لعب في بداياته مع عدة أندية فرنسية، انتقل بعد ذلك للدوري الروماني، بعد ذلك انتقل للحزم السعودية ومثله في 50 مباراة وسجل 15 هدفًا.
- فاز تانديا مع الحزم بدوري الدرجة الأولى السعودي.
- كما لعب للعدالة السعودي 28 مباراة وسجل 11 هدفًا، ولعب في الدوري التونسي للصفاقسي.