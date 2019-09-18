إتحاد الكرة المصري يعلن منذ قليل عن المدير الفني للمنتخب

شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية منصب المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك بعد إقالة المدرب السابق المكسيكي أجيري، وقد شهدت أروقة الإتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية عدة مناقشات حامية حول اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حيث كانت المنافسة حامية بين حسام حسن وإيهاب جلال.







إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر

إلا أنه تم منض قليل حسم الموقف لصالح إيهاب جلال بتولي مسئولية المدير الفني للمنتخب المصري، بعد تفوقه على حسام حسن حيث حصل جلال على أربعة أصوات مقابل صوت واحد فقط، وقد أعلن مسئولي إتحاد الكرة المصري أن كل شىء سوف يتم إنهاؤه خلال الساعات القليلة القادمة، ليتولى إيهاب المنصب بشكل رسمي.







جدير بالذكر أن إيهاب جلال يشغل حاليا منصب المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وأنه سوف يتم حسم الموقف مع مجلس إدارة النادي وذلك لمصلحة منتخب مصر وإعلاء المصلحة العامة فوق كل شيء.

هذا وقد سبق وحدد اتحاد الكرة المصري أن الجهاز المعاون في حالة اختيار إيهاب جلال، سوف يتكون من مدربون حمد إبراهيم وطارق مصطفى ومحمد شوقي، ولحراسة المرمى مصطفى كمال كما سوف يتولى عماد متعب مدير المنتخب المصري لكرة القدم، ويبحث إتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة عن مباريات ودية للمنتخب.