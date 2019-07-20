إسلام عيسى لاعب المصري ينتقل إلى صفوف بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه وامتيازات أخري

بعد صراع مع النادي الأهلي فاز فريق بيراميدز بصفقة اللاعب إسلام عيسى نجم النادي المصري البورسعيدي، حيث أعلن المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي الكابتن حمد إبراهيم عن انتقال اللاعب إسلام عيسى لصفوف فريق بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 مليون جنيه امتيازات أخري للنادي المصري.

وأكد الكابتن حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي فى برنامج “إلعبها صح” الذى تقدمه قناة Time Sports بأنه كانت هناك مفاوضات جادة من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب إسلام عسيي لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطالب النادي المصري بضم عدد من لاعبي فريق الأهلي ولكن المفاوضات توقفت”.

وأكد الكابتن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي بأن اللاعب إسلام عيسى ابن محافظة الشرقية قد أصبح لاعباً فى صفوف فريق بيراميدز مقبل 35 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 مليون جنيه امتيازات أخري سوف يحصل عليها النادي المصري فى حالة بيع اللاعب إسلام عيسى إلى أي نادي آخر سواء داخل أو خارج مصر لتبلغ قيمة صفقة بيع إسلام عيسى الفعلية 45 مليون جنيه.

وإسلام عيسى من مواليد 1 فبراير 1996 ويبلغ من العمر 23 عاماً وهو من قرية القرين مركز أبو حماد محافظة الشرقية وبدأ مشواره مع براعم نادي النصر فى قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول وانتقل إلى نادى العبور وبعد تألقه عاد لنادي النصر مرة أخري مقابل 25 ألف جنيه، وفى شهر يناير عام 2018 انتقل إسلام عيسي لصفوف المصري البورسعيدي فى صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه بعد صراع مع نادي الزمالك، وتألق مع فريق المصري.