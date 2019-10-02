اضبط now تردد قناة بي أوت كيو Beout Q التحديث الجديد بعد عودة التشغيل مجددًا

كثر البحث عن تردد قناة بي أوت كيو Beout Q التحديث الجديد حيث حصلت مجموعة قنوات بي أوت كيو على شعبية كبيرة خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث كانت تعمل على إذاعة جميع المباريات بالمجان، الأمر الذي أعطى لها طابع مميز بين القنوات الرياضية الأخرى، لذا ازدادت عمليات البحث عن تردد قنوات بي أوت كيو خلال الفترة القليلة الماضية.







تضم مجموعة قنوات بي أوت كيو 10 قنوات تليفزيونية، تنقل كل مباريات الدوري الكبري بالمجان وبدون دفع أشتراكات، فقط عليك شراء جهاز الاستقبال الخاص بالقنوات ثم عمل برمجة للقنوات العشر للباقة لتستمتع بالكرة العالمية.







تردد قناة بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

تواصل قناة بي أوت كيو جهودها التي تكرثه لتقديم أفضل ما لديها لجمهورها من أنحاء الشعوب العربية، ما أدى إلى زيادة أعداد المتابعون لها، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم تردد قناة بي أوت كيو الجديد:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12344 27500 5/6 عمودي V نايل سات 12034 27500 5/6 أفقي H عرب سات 11270 27500 5/6 أفقي H عرب سات 12207 27500 5/6 أفقي H عرب سات 11919 27500 5/6 عمودي V عرب سات 12380 27500 5/6 عمودي V

مجموعة قنوات بي أوت كيو







نشرت المجموعة على موقعها الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية، أن القناة تقوم بعمل بعض التحديثات لكي تعاود البث بصورة أوضح، نظرًا للتشويش المتعمد على إشارة البث، وأنه في القريب العاجل سوف تعود القناة من جديد.

فيما أكدت شبكة قنوات بي أوت كيو لمتابعيها في كل مكان من الوطن العربي، أن المجموعة ستعود للبث مرة أخرى، من خلال تحديثات تقوم بها المجموعة لتفادي التشويش المتعمد عليها، ومن المتعارف عليه أن المجموعة تبث من كولومبيا، وكانت قد تعرضت للشكاوى العديدة من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية لوقف بثها، إلا أنها تعمل بكل جهدها للمحافظة على مكانتها التي وصلت لها.