إصابة صامويل أومتيتي لاعب برشلونة خلال التدريب

أُصيب صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني في أثناء التدريبات الفردية، اليوم السبت، بمدينة خوان جامبر الرياضية، إذ استأنف النادي الإسباني تدريباته أمس، بصورة فردية، للمرة الأولى، بعد توقف الدوري الإسباني في مارس الماضي، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، حول العالم.

وتُعد إصابة أومتيتي اليوم، هي الثالثة خلال الموسم الحالي، إذ أصيب المدافع الفرنسي لنادي برشلونة، في أول مرة خلال وجوده مع منتخب بلاده في سبتمبر من العام الماضي، فيما كانت المرة الثانية في أكتوبر من العام نفسه بإصابة في ركبته اليسرى، وعاد للملاعب في بداي نوفمبر 2019.

إصابة صامويل أومتيتي

وعن تفاصيل إصابة صامويل أومتيتي خلال التدريبات الفردية، فقد نشرت صفحة نادي برشلونة الإسباني على موقع “تويتر”، اليوم السبت، صورة “أومتيتي” وهو يؤدي التمرينات، وكتب عليها ما يفيد بإصابة المدافع الفرنسي في نعل الساق اليُمنى.

وكان أومتيتي، قد انضم لنادي برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، وذلك في 30 يونيو من عام 2016، وكانت أول مباراة شارك فيها المدافع الفرنسي مع ناديه الجديد في 17 من شهر أغسطس في العام نفسه، وكان ذلك في مباراة الإياب من كأس السوبر الإسباني، إذ فاز فيها برشلونة على إشبيلية “3–0”.

تحقيق 5 ألقاب

وفي سياق الحديث عن إصابة صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني، فقد وقّع هذا اللاعب الفرنسي عقدًا جديدًا مع برشلونة يبقى بموجبه 5 سنوات، أخرى مع الفريق الإسباني، ورغم أنه كان على دكة البدلاء في كأس السوبر الإسباني عام 2018، فإن برشلونة استطاع الفوز على إشبيلية، ليحقق أومتيتي لقبه الخامس مع برشلونه منذ انضمامه في 2016.