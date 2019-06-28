إصابة قوية لجنش حارس منتخب مصر ونقله للمستشفي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر إصابة محمود جنش الحارس البديل للمنتخب إصابة خطيرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى قريب من معسكر المنتخب لحاجته لرعاية طبية عاجلة.

وتعرض “جنش” لإصابة قوية أثناء تدريبات المنتخب استعداداً لمباراة أوغندا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءاً، وتم نقله للمستشفى حالا ولم يدلي الجهاز الفني بأية تفاصيل حول الإصابة.

ويلعب حارس نادي الزمالك كبديل لمحمد الشناوي في حراسة منتخب مصر المشارك في بطولة الأمم الأفريقية وسنوافيكم بتفاصيل الإصابة بعد قليل.

تحديث: تشخيص إصابة جنش

تم تشخيص إصابة محمود جنش بقطع في وتر أكيليس وسيخضع اللاعب لجراحة في ألمانيا قريباً.

أثبتت الأشعة التي أجريت على محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى منتخب مصر والزمالك إصابته بقطع في وتر أكيليس.

بذلك ينتهي موسم جنش تماماً مع نادي الزمالك ويصبح لدى منتخب مصر حاسي مرمى اثنين فقط طوال البطولة، محمد وأحمد الشناوي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر وفاز في مبارتيه الأوليين وتمكن من تصدر المجموعة والتأهل رسمياً للدور الثاني (دور الستة عشر) وتتبقى له مباراة واحدة في دور المجموعات سيتحدد فيها صاحب المركز الأول في تاك المجموعة وهو ما يسعى إليه المنتخب الوطني ليضمن البقاء في القاهرة ولعب مباريات الأدوار التالية فيها لاستغلال المساندة الجماهيرية الكبيرة.