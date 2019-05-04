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عاجل:إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول بالرأس وخروجه من الملعب بمساعدة الإسعاف إعرف التفاصيل

كتب سعيد عبد الفتاح آخر تحديث

فى خبر عاجل تم رصد إصابة النجم المصري المنضم فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالرأس إصابة قوية خلال اللقاء المقام حاليا” بالدوري الإنجليزي بين نادي ليفربول وفريق نيوكاسل خلال الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الانجليزى وخلال اللقاء وفى الدقيقة 70 ارتطم حارس المرمى برأس المهاجم النجم محمد صلاح خلال كرة مرتفقة ليقابل حارس مرمى نيوكاسل دوبرافو فى منطقة الجزاء ليسقط على الارض

إصابة محمد صلاح

وخلال اللقاء الذي بدء حماسي منذ الدقائق الاولي والذي يأمل فريق ليفربول واقتناص الثلاث نقاط للعودة ولو مؤقت على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي ينتظر مباراة الغد للسيتي، ولكن لم تكتمل فرحة جماهير ولاعبي ليفربول وذلك بعد اصابة النجم محمد صلاح وخروجه من الملعب من خلال رجال الإسعاف للعلاج

 

إصابة محمد صلاح

ولكن من الواقع الارتطام القوي الذي ظهر والذى لم يستطع النجم المصري النهوض من قوة واستخدام الحارس ليخرج النجم المصري محملا” على نقالة،

ومع خروج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بصحبة رجال الاسعاف باكيا فى الدقيقة 72 من عمر المباراة، كانت لافتة جميل من جماهير ليفربول اذ تم التصفيق الحاد والتحية للاعب المصري المهاري والذى كان السبب فى تعديل النتيجة بعد التعادل لتصحيح المسار وتاكيد افضيلة نادى ليفربول فى الفوز

محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل
محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل
محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل

وجاءت المباراة بتقدم نادي ليفربول منذ الدقائق الاولى للمباراة ليشعل نادي نيوكاسل اللقاء ليتعادل قبل نهاية الشوط والاول ويظل الموقف مشتعل برغبة نادي ليفربول بالفوز، ليقوم النجم المصري محمد صلاح بتحقيق هدف الفوز يواصل تألقه، ومع بداية الشوط الثانى ليعود نادي نيوكاسل بالتعادل بعد عشر دقائق فقط

محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل
محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل
محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل
ومع تبديل محمد صلاح بخروجه مصابا ليستطيع نادى ليفربول بتسجيل هدف الفوز ليخرج اللقاء بنتيجة 3-2 ليحقق أمال كافة الجماهير واقتناص الصدارة مؤقتا منتظر لقاء السيتي القادم
محمد صلاح يخرج مصابًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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