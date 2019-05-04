عاجل:إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول بالرأس وخروجه من الملعب بمساعدة الإسعاف إعرف التفاصيل

فى خبر عاجل تم رصد إصابة النجم المصري المنضم فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالرأس إصابة قوية خلال اللقاء المقام حاليا” بالدوري الإنجليزي بين نادي ليفربول وفريق نيوكاسل خلال الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الانجليزى وخلال اللقاء وفى الدقيقة 70 ارتطم حارس المرمى برأس المهاجم النجم محمد صلاح خلال كرة مرتفقة ليقابل حارس مرمى نيوكاسل دوبرافو فى منطقة الجزاء ليسقط على الارض
إصابة محمد صلاح
وخلال اللقاء الذي بدء حماسي منذ الدقائق الاولي والذي يأمل فريق ليفربول واقتناص الثلاث نقاط للعودة ولو مؤقت على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي ينتظر مباراة الغد للسيتي، ولكن لم تكتمل فرحة جماهير ولاعبي ليفربول وذلك بعد اصابة النجم محمد صلاح وخروجه من الملعب من خلال رجال الإسعاف للعلاج
ولكن من الواقع الارتطام القوي الذي ظهر والذى لم يستطع النجم المصري النهوض من قوة واستخدام الحارس ليخرج النجم المصري محملا” على نقالة،
ومع خروج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بصحبة رجال الاسعاف باكيا فى الدقيقة 72 من عمر المباراة، كانت لافتة جميل من جماهير ليفربول اذ تم التصفيق الحاد والتحية للاعب المصري المهاري والذى كان السبب فى تعديل النتيجة بعد التعادل لتصحيح المسار وتاكيد افضيلة نادى ليفربول فى الفوز
التعليقات