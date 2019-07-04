إصابة محمد صلاح بنزلة برد شديدة تُبعده عن المشاركة فى تدريبات المنتخب المصري

أصيب النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري بنزلة برد شديدة أبعدته عن تدريبات المنتخب المصري، حيث قرر المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري إراحة النجم المصري من المشاركة فى التدريبات الجماعية حتى لا تتفاهم حالته الصحية، حيث يُعد محمد صلاح أحد نجوم المنتخب المصري وقد أحرز هدفين حتى الآن فى البطولة فى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويشارك فى قائمة هدافى البطولة حتى الآن.

ويستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة النجم محمد صلاح ورفقه لخوض مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، وتقام المباراة يوم السبت الموافق 6 يوليو فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وقد وصل منتخب مصر لدور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الأولي التى ضمت منتخبات مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث حصل المنتخب المصري على العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط من الفوز على زيمبابوي 1-صفر بهدف محمود حسن تريزيجيه، والفوز على الكونغو الديمقراطية 2-صفر بهدفى أحمد المحمدي ومحمد صلاح، والفوز على أوغندا 2-صفر بهدفي محمد صلاح وأحمد المحمدي، وأحرز منتخب مصر 5 أهداف فى دور المجموعات ولم يدخل مرماه أى هدف.

وقد حقق المنتخب الوطني المصري رقماً قياسياً فى البطولة حتى الان، حيث تصدر قمة المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، وقد سبق للمنتخب المصري تحقيق العلامة الكاملة فى بطولات كأس الأمم الأفريقية فى 3 بطولات عام 1974 فى القاهرة، وعام 2000 وعام 2010 ولكن هذه المرة هى الأولي التى يحقق العلامة الكاملة 9 نقاط ولم يدخل مرماه أي أهداف.

كما ان منتخب مصر قد حافظ على نظافة شباكه فى بطولتين من قبل، ولكنه لم يحصل على العلامة الكاملة فى هاتين البطولتين، حيث حافظ على شباكه نظيفة عام 1994 ولكنه تأهل برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل فى مجموعة ضمت 3 منتخبات فقط، والمرة الثانية التى حافظ فيها المنتخب المصري على نظافة شباكة فى دور المجموعات كانت فى البطولة السابقة عام 2017 فى الجابون ولكنه حقق 7 نقاط من فوزين وتعادل.