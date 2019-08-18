إطلاق اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين .. جدول مباريات الدوري

قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الجديدة لموسم 2019/2020، والذي يترقبه الملايين في المملكة والخليج العربي، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة موسم 2019/2020، لتصبح التسمية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي من المقرر أن تنطلق مبارياته يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين حيث قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل : “تقديرًا وعرفانًا بدور ولي العهد سيستمر إطلاق اسمه على هذه النسخة لتصبح مسابقة دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين”، وتابع قائلًا: “وهي التسميّة التي نعتز بها جميعًا كجزء بسيط من تقدير ومحبة نكنها كرياضيين لسموه”.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020

كانت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها يوم الأحد 21/7/2019 بممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين، أقرت رسميًا جدول الدوري السعودي للمحترفين، واعتمدت 9 معايير ضابطة لجدول الدوري بنسخته الجديدة، كما قسمت اندية الدوري إلى أربعة مستويات وفيما يلي جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020:

تقسيم أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين لأربعة مستويات

تتضمن قائمة الأندية المشاركة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل 16 ناديًا سعوديًا وقد قسمت لجنة المسابقات هذه الاندية إلى أربعة مستويات وهي كما يلي:

المستوى الأول

الهلال – الأهلي – النصر – التعاون

المستوى الثاني

الشباب – الفيصلي – الرائد – الوحدة

المستوى الثالث

الإتحاد – الفتح – الأتفاق – الفيحاء

المستوى الرابع

أبها – العادلة – الحزم – ضمك

معايير دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وتضمنت المعايير الضابطة لدوري محمد بن سلمان للمحترفين التي أقرتها لجنة المسابقات في اتحاد السعودي لكرة القدم ما يلي: