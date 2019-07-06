إعرف موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، حيث يلتقى اليوم منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، فى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر فى دورتها الـ 32، بعد استطاع تصدر المجموعة الأولى بالفوز على منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بإحراز خمسة أهداف نظيفة في 3 مباريات.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

وتقام المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على إستاد القاهرة الدولى، وذلك فى تمام الساعة الـ 9:00 مساءًا، وذلك بعدما تأهل كمتصدرًا للمجموعة الأولى إلى دور الـ 16، وفى حالة الفوز يتأهل بذلك لدور الـ 8.

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بأمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر بمسابقة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدور المجموعة من البطولة، بالفوز على زيمبابوى بالهدف الذي سجله اللاعب محمود تريزيجيه، فيما أحرز منتخبنا الوطني هدفين مقابل لا شيء سجلهما الفرعون المصرى محمد صلاح وأحمد المحمدي واللذان سجلا ايضًا هدفين آخرين بمباراة أوغندا، ليرتفع بذلك رصيد منتخب مصر لـ 9 نقاط فى الدور الأول ويتصدر المجموعة الأولى من البطولة.

فيما تأهل نظيره جنوب أفريقيا والذى يتلقى أمامه مساء اليوم، لدور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما حصد ثلاث نقاط بمجموعته، وذلك بالفوز على ناميبيا بهدف واحد، والخسارة من نظيره المغربى وكوت ديفوار بهدف من كلاهما فى كل مباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

وأعلن أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن التشكيل سيكون كالتالى:

محمد الشناوي، أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، علي غزال، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، مروان محسن، محمود تريزيجيه.

وتذاع مباراة مصر وجنوب أفريقيا على القنوات التالية

قناة beIN SPORTS.

قناة beIN SPORTS HD 1 FR.

قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR.

قناة MAX 2 HD AR.

قناة تايم سبورت Time sport الأرضية.

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