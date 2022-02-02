إقالة بتروفيتش.. من هو مدرب العراق الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
منتخب العراق يقيل بتروفيتش منتخب العراق يقيل بتروفيتش

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إقالة المدير الفني للمنتخب الأول زيليكو بتروفيتش بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة سواء في بطولة كأس العرب ثم في تصفيات كأس العالم 2022، جاء قرار الاتحاد العراقي خلال الاجتماع العاجل الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، جاءت إقالة بتروفيتش قبل مرور 24 ساعة على تعادل المنتخب العراقي مع لبنان، وبعد أيام من خسارة الأخضر امام إيران، يذكر أن بتروفيتش قد تولى المهمة بعد الهولندي أدفوكات.

من هو مدرب العراق الجديد؟

قالت مصادر مقربة من الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مدرب العراق الجديد سوف يكون مدير فني وطني، وسوف يستكمل مشوار تصفيات المونديال ليقود الأخضر في مباراتي الإمارات وسوريا، هذا وسوف يتم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد للعراق يوم الأحد القادم 6 فبراير 2022، يذكر أن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم تقام في نهاية مارس القادم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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