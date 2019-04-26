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إقالة زوران ماميتش مدرب الهلال.. ومجلس إدارة الزعيم يتخذ قرارات هامة بعد الخسارة الكبيرة أمام التعاون

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أكدت عدة مصادر مؤكدة، خبر إقالة زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي، حيث قرر مجلس إدارة الفريق إنهاء عقد الكرواتي زوران رسميا، هذا وسيعقد النادي مؤتمر صحفي يعلن من خلاله عن اسم المدرب الجديد، ومازال مجلس الإدارة منعقد حتي الآن لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والمصيرية، هذا وقد خسر الهلال بنتيجة كبيرة أمام التعاون بالرياض 0-5، في مباراة قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج الهلال من البطولة.

هذا ولم يحضر مدرب الهلال زوران ماميتش المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والتعاون، يذكر أن الهلال قد خسر الأسبوع الماضي كأس زايد 2019، بعد الخسارة في النهائي من النجم الساحلي التونسي.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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