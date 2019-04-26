إقالة زوران ماميتش مدرب الهلال.. ومجلس إدارة الزعيم يتخذ قرارات هامة بعد الخسارة الكبيرة أمام التعاون

أكدت عدة مصادر مؤكدة، خبر إقالة زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي، حيث قرر مجلس إدارة الفريق إنهاء عقد الكرواتي زوران رسميا، هذا وسيعقد النادي مؤتمر صحفي يعلن من خلاله عن اسم المدرب الجديد، ومازال مجلس الإدارة منعقد حتي الآن لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والمصيرية، هذا وقد خسر الهلال بنتيجة كبيرة أمام التعاون بالرياض 0-5، في مباراة قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج الهلال من البطولة.

هذا ولم يحضر مدرب الهلال زوران ماميتش المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والتعاون، يذكر أن الهلال قد خسر الأسبوع الماضي كأس زايد 2019، بعد الخسارة في النهائي من النجم الساحلي التونسي.