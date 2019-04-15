إقالة عمرو فهمي من الاتحاد الأفريقي بعد اتهامه لأحمد أحمد بالفساد والتحرش

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً بإقالة “مصطفى فهمي” السكرتير العام للاتحاد بسبب اتهامه لأحمد أحمد، رئيس الاتحاد بالفساد والرشوة بالإضافة إلى تحرشه بأربعة من الموظفات في الاتحاد وذلك في خطاب رسمي أرسله “فهمي” للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن “عمرو فهمي” كان قد أرسل خطاباً للفيفا يسرد فيه تفاصيل وقائع الفساد التي يتهم بها “أحمد أحمد” وتضمن الخطاب مطالبة أحمد لفهمي بدفع مبلغ 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي تنزانيا وكاب فيردي بالمخالفة للقوانين.

وقال السكرتير العام السابق للاتحاد إن هذه الأوامر تعتبر مخالفة للوائح حي يجب تسليم تلك الأموال للاتحادات الأهلية وليس لأشخاص معينين، كما أضاف أن رئيس الاتحاد أنفق مبلغ 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر “بلده الأصلي”.

كما اتهم “فهمي” أحمد بالتحرش جنسياً بأربعة من موظفات الاتحاد الأفريقي “كاف” ولم يذكر تفاصيل أخرى، فيما قالت رويترز إن الكاف أعلن إقالة عمرو فهمي بعد أن أرسل هذا الخطاب وتم تعيين المغربي معاد حجي بدلاً منه.

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