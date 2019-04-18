إقالة لاسارتي رسميا بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

أعلن النادي الأهلي رسميا، عن إقالة مديره الفني الأورجوياني مارتن لاساتي، وذلك بعد أقل من ساعة على خسارة الفريق أمام بيراميدز في الدوري الممتاز المصري، أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن تولي الكابتن محمد يوسف الإدارة الفنية للفريق بصورة مؤقتة، قرار الأهلي اليوم، بإقالة لاسارتي، ينهي مسيرة غير ناجحة لهذا المدرب مع القلعة الحمراء، وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع هذا المدرب منذ بداية الموسم.

كان النادي الأهلي قد خرج بصورة مذلة من دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي، بعد خسارة كبيرة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-5، لكن مجلس إدارة الاهلي بقيادة الخطيب أبقى على لاسارتي حتى ينافس على الدوري المحلي، لكن لاسارتي قاد الفريق اليوم لخسارة جديدة، ليفقد صدارة الدوري لمصلحة الزمالك الذي حقق فوز مستحق على الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

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