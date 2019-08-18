إقالة لاسارتي مدرب الأهلي رسمياً بعد الهزيمة من بيراميدز

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب منذ قليل إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم “مارتن لاسارتي” من منصبه بعد الأداء المخيب لللآمال أمس أمام نادري بيراميدز “الأسيوطي سابقاً” والخروج من دور الستة عشر لكأس مصر للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 40 عاماً.

وقرر مجلس الإدارة تعيين “محمد يوسف” مدرباً للفريق لحين الاستقرار على اختيار المدير الفني الأجنبي في الفترة القادمة.

وقد أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً وجّه من خلاله الشكر للمدير الفني الأورجوياني “مارتين لاساراتي” ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار مجلس الإدارة بعد اجتماع الخطيب بهم اليوم لتقييم الموسم الذي انتهى فعلياً بعد الخروج من بطولة كأس مصر، وقد وجد قرار الأقالة إجماعاً من المجلس، والذي قال أعضاؤه إنهم رصدوا العديد من السلبيات الفنية في الفترة الماضية لكنهم لم يفصحوا عنها حفاظاً على استقرار الفريق.

يُذكر أن لاسارتي كان قد تولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي في يناير الماضي وقاد الفريق في 31 مباراة في مختلف البطولات، وكان إنجازه الوحيد هو الفوز ببطولة الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن الوصيف.

لكن المدرب الأورجوياني كان قد تسبب في خروج الأهلي من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهزيمة هي الأثقل في تاريخه على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة