إليكم جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولي في كأس الأمم الإفريقية 2019

تستضيف مصر في الواحد والعشرين من يونيو الحالي واحداً من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث تتجه أنظار الملايين من داخل القارة السمراء ومن كل أرجاء العالم إلى الأراضي المصرية لمتابعة أهم بطولة قارية، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 :

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستبدأ على الأراضي المصرية بين 21 من يونيو الحالي وحتى 19 من شهر يوليو القادم، والمتعارف عليه أن البطولة تبدأ بدوري المجموعات الذي يشارك فيه حوالي 24 منتخب من القارة السمراء إذ يتم تقسيمهم لستة مجموعات، وهم كالآتي :

على الجانب الآخر، من المنتظر أن تكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخب الفرعوني ونظيرة الزيمبابوي، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر وهي المباراة الوحيدة التي تقام خلال هذا اليوم باعتبار أن مصر هي المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

جدول مواعيد ومباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية :

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى تتكون من منتخبات مصر، وزيمبابوي، والكونغو، وأوغندا، حيث تم اختيار مصر لتستضيف البطولة بعد استبعاد الكاميرون نظراً لعدم توافر البنية التحتية السليمة لاستضافة البطولة، هذا ونقدم لكم كل ما يتعلق بجدول مواعيد ومباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية لتتمكنوا من متابعة كل مباريات منتخبنا، وإليكم الآتي :

وبهذا نكون قد قدمنا لكم مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا الوطني، لتتمكنوا من متابعته وتشجيعه لإحراز البطولة.