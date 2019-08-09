إنطلقت مباريات البريميرليج.. تعرف على موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليفربول اليوم و التي تلعب في الدوري الانجليزي الموسم الجديد موسم 2019/2020 و التي تواجه فيها فريق نورويتش سيتي في إفتتاح الدوري، والجدير بالذكر حصول نادي ليفربول الانجليزي على المركز الثاني الموسم الماضي حيث خسر لقب البطل بفارق نقطة وحيدة حيث تُوج فريق مانشستر سيتي باللقب بعدما تصدر الدوري في نهاية المباريات .
موعد مباراة ليفربول اليوم
موعد مباراة ليفربول اليوم حيث تُلعب اليوم مباراة بداية الدوري الانجليزي موسم 2019/2020 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نادي ليفربول الرياضي الأنفيلد بسعة 54,074 متفرج و تذاع المباراة على قناة bein sportd hd 2 ويقوم بتحكيم اللقاء الحكم Michael oliver .
أهم المباريات القادمة في الجولة الأولى
بعد التعرف على موعد مباراة ليفربول اليوم نقدم لكم أهم المباريات التي تلعب الأسبوع القادم .
- 1- مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد غدا السبت 10/8/2019 في تمام الساعة 1:30 .
- 2- بيرنلي ضد ساوثهامبتون غدا السبت 10/8/2019 في تمام الساعة 4.00 .
- 3- كريستال بالاس ضد إيفرتون غدا السبت 10/8/2019 في تمام الساعة 4.00 .
- 4-بورنموث ضد شيفيلد يونايتد غدا السبت 10/8/2019 في تمام الساعة 4.00 .
- 5- واتفرود ضد برايتون أند هوف ألبيون غدا السبت 10/8/2019 في تمام الساعة 4.00 .
- 6-توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا غدا السبت 10/8/2019 في تمام الساعة 6.30 .
- 7- ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون وانديررز الاحد 11/8/2019 في تمام الساعة 03.00 .
- 8-نيوكاسل يونايتد ضد ارسنال الاحد 11/8/2019 في تمام الساعة 03.00 .
- 9-مانشستر يونايتد ضد تشلسي الاحد 11/8/2019 في تمام الساعة 05.30 .
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