إيتو نجم الكاميرون يوجه رسالة للفرعون محمد صلاح

أجمعت جماهير كرة القدم في كل بقاع الأرض على حب وعشق كل من هو صاحب مهارة وموهبة حقيقية، سواء كان في أوروبا أو أفريقيا أو أمريكا أو آسيا أو أي منطقة في الأرض، فلا تجد محبا لكرة القدم وعاشقا لها إلا ويهوى ويحب كل صاحب مهارة وهم كثر على مر تاريخ كرة القدم ونتذكر قديما مارادونا والخطيب وبيليه وغيرهم من أصحاب الموهبة والأداء القوي المهاري.

إيتو الهداف التاريخي لكأس أمم أفريقيا

ونذكر من هذه المواهب نجم الكاميرون صامويل إيتو صاحب اللمسات المهارية العالية ومعشوق جماهير أفريقيا والعالم أجمع، الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية، وصاحب الأرقام القياسية سواء مع منتخب بلاده الكاميرون، أو عمالقة أوروبا التي لعب لها، مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وإنتر ناسيونالى ميلانو الإيطالي، وجميع هذه الفرق شهدت صعود إيتو على المنصات للتتويج معها.

رسالة إيتو للفرعون محمد صلاح

أما عن رسالة إيتو الموجهة للفرعون المصري محمد صلاح ، فجاءت خلال حلوله سفيرا في بطولة كأس أمم أفريقيا، وكانت ضمن رسائل عدة صرح بها الكاميروني إيتو وفيها هنأ صامويل الفرعون المصري محمد صلاح ووجه له الشكر وقال: