إيقاف مخرجة الزمالك بسبب تحيزها أمام حسنية أكادير

قال هشام رشاد المنسق الإعلامي السابق لنادي الزمالك وحارس مرماه، والذي يشغل منصب نائب رئيس التلفزيون للقطاع الرياضي، أنه تقرر إيقاف مخرجة الزمالك ونادي حسنية أكادير وذلك على أحداث المباراة الأخيرة التى جمعت بينهم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بسبب تحيزها الواضح للزمالك في عدم إعادة الكرة المتنازع عليها أثناء المباراة، إضافة إلى ما قامت به على الهواء مباشرة بعد المباراة على إحدى المحطات الفضائية، حيث قامت بتصريح علني بأن الكرة لم تتجاوز خط مرمى الأبيض وهذا ليس من إختصاص مخرجي المباريات.

يذكر أن المخرجة إيناس عثمان صرحت عقب المباراة على فضائية “صدى البلد” بأن لها الحرية في إعادة الكرة في الوقت الذي تراه مناسبا، وحسبما يسمح الوقت الذي تقضيه الكرة خارج المرمى بذلك، وأكدت على أنها قامت بإعادة الكرة في نهاية المباراة، الأمر الذي دفع مذيع البرنامج إلى نفي صحة ما قالته وأن الكرة لم تعاد في أي وقت ووضعها في موقف محرج على الهواء، وتابعت بعد ذلك أن الكرة ليست هدف وأن الكرة لم تتجاوز خط المرمي بكامل محيطها.

هذا وسخر عدلي القيعي مدير تعاقدات الأهلي السابق من مخرجة اللقاء، ووجه لها سؤال استنكاري: هل أصبحت حكم فيديو الأن؟!

اللعبة المشكوك في صحتها كانت لهجوم نادي حسينية أغادير، وبدى فيها حارس الزمالك على أرضية ملعب المباراة، يحتضن الكرة بالقرب من خط المرمي بين فخذيه، وأثارت هذه اللقطة تساؤلات العديد نظرا لعدم إعادتها خصوصا أنها حالة حاسمة وتسببت في تغيير مجريات المباراة.

رد فعل المخرجة بعد قرار إيقافها

قالت إيناس عثمان أنها لم تعلم بخبر إيقافها عن العمل إلا من خلال وسائل الإعلام، قبل أن تنهمر في البكاء وتحول إتهامها لألتراس النادي الأهلي الذي قام بتهديدها وتنشيد حملات ضدها على السوشال ميديا، وقالت لا توجهوا إلى الإتهامات فليس أنا من رفض إحتساب الهدف.

جدير بالذكر أن النادي المغربي قام بتقديم شكوى للإتحاد الإفريقي ضد حكم المباراة، الذي تعمد مجاملة الزمالك في المباراة على حد قولهم.

← آخر خبر: