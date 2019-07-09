إيقاف نائب رئيس الاتحاد الأفريقي “الكاف” بسبب اعتدائه على حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 إيقاف نائب رئيس الاتحاد الأفريقي “الكاف” بسبب اعتدائه بالضرب على الحكم الأثيوبي باملاك تسيمبا حكم مباراة العودة فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان.

وجاء قرار إيقاف فوزي لقجع رئيس نادي نهضة بركان ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم فى الاجتماع الذى عقده الاتحاد الأفريقي بالقاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية وقررت لجنة الانضباط إيقافه بعدما راجعت اللجنة المذكرة التى تقدم بها الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم للكاف وتضمنت شكوي رسمية بكل ما حدث من اعتداء بالضرب على حكم المباراة الذى يحمل الشارة الدولية منذ عام 2009.

وكانت وسائل الإعلام المغربية قد أبرزت العقوبة الموقعة على رئيس الاتحاد المغربي والذي يشغل فى نفس الوقت نائب رئيس الاتحاد الأفريقي “الكاف” ورئيس نادي نهضة بركان، وقد تقدم فوزي لقجع باستئناف على القرار وطالب بتوضيح نوعية الإيقاف إذا كان بصفته رئيس لنادي نهضة بركان، أم بصفته رئيس للاتحاد المغربي لكرة القدم، أم بصفته نائب لرئيس الاتحاد الأفريقي، أم إيقافه عن جميع المهام السابقة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت من قبل عن نية الاتحاد الأفريقي لإيقاف فوزي لقجع بعدما عرض الجيبوتي سليمان ويبري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لقطات فيديو مصورة بهاتفه المحمول للحظة اعتداء فوزي لقجع على حكم مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 28 مايو الماضي بين الزمالك ونهضة بركان ونشرت وسائل الإعلام صور لانهيار الحكم الأثيوبي عقب الاعتداء عليه بالضرب.