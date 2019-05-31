ابن الزمالك البار.. من هو خالد جلال المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء

خدم نادي الزمالك كلاعب، وها هو يعود لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول من جديد، حيث لا يتردد المدير الفني الكفء “خالد جلال” في قبول مهمة تدريب نادي الزمالك حتى لو كانت في التوقيت الصعب، وقد أثبت الموسم الماضي قدرته الفنية في عالم التدريب، ونجيب الآن عن السؤال الهام “من هو خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك”، بعد إعلان رئيس النادي عن تعاقده رسميا مع ابن الزمالك، ونقدم السيرة الذاتية لخالد جلال، والأندية التي دربها من قبل، والإنجازات التي حققها كمدرب ولاعب.

من هو خالد جلال مدرب الزمالك الجديد

هو خالد جلال عبد الرازق من مواليد مدينة العمرانية محافظة الجيزة عام 1967، أي إن مدرب الزمالك الجديد يبلغ من العمر الآن 52 عام، بدأ جلال مشواره مع كرة القدم في سن 10 سنوات بفريق الناشئين بالنادي الأهلي، وظل فيه حتى سن الخامسة عشر عاما، بعدها انتقل لنادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول بعد سنة واحدة قضاها مع فريق الشباب، لعب خالد جلال للفريق الأول بنادي الزمالك من منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينيات، وكان يلعب في مركز المدافع الأيمن، حصل مع نادي الزمالك كلاعب على العديد من البطولات، أهمها بطولة الدوري المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأندية التي دربها خالد جلال مدرب الزمالك الجديد كانت نادي الشرقية للدخان، الشرقية، نادي مصر، السويس، مياه البحيرة، وتولى الإدارة الفنية للزمالك نهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق للفوز على الأهلي، وفاز ببطولة كأس مصر 2018، خاض تجربة احترافية تدريبية خارجية، حيث تولى تدريب نادي الشعلة السعودي، فهل ينجح جلال في قيادة الزمالك هذا الموسم للفوز ببطولتي كأس مصر والدوري؟.