يمتلك الأمير عبدالله بن مساعد نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد وهذا ما جعل هاشتاج # ابن_مساعد_يقتحم_البريميرليج يتصدر بقوة في تويتر، حيث تأسس نادي شيفيلد يونايتد في 22 مارس عام 1889، وهو الآن يمتلكه رجل الأعمال السعودي الأمير عبدالله بن مساعد بنسبة 50%، وبعد فوز شيفيلد على إيبسويتش يتأهل للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” حيث حقق الفوز الذي صنعه نادي شيفيلد يونايتد برصيد 88 نقطة، ليتبقى أمامه مباراة واحدة، ويكون الفريق الثاني الذي يضمن الصعود الى الدوري الانجليزي الممتاز مصطحباً معه نادي نوريتش سيتي، وقد ادى هذا التأهل الى فرحة العديد من ابناء الشعب السعودي، ملعقتين بمقولة ابن مساعد يقتحم البريميرليج اشارة الى امتلاك الأمير عبدالله بن مساعد نصف النادي.

ابن مساعد يقتحم البريميرليج

بالتزامن مع الفوز يتصدر الوسم # ابن_مساعد_يقتحم_البريميرليج ترند تويتر بقوة في مباركات للأمير ابن مساعد على هذا الانجاز الرياضي الكبير، حيث يعتبر السعوديين أن الأمير عبدالله بن مساعد أحد الواجهات الوطنية في الاستثمار الرياضي التي يفتخرون بها، كما حقق نادي شيفيلد يونايتد العديد من البطولات ومن أبرزها ما يلي:

بطولات شيفيلد الدوري الإنجليزي كأس انجلترا الدوري الانجليزي – درجة ثانية الدوري الإنجليزي – درجة رابعة التاريخ 1998 1899 – 1902 – 1915 – 1925 1953 1982

فمنذ 5 سنوات ويعمل الأمير عبدالله بن مساعد على تحقيق الهدف ليقتحم الدوري الإنجليزي الممتاز وهو أكثر دوري كرة قدم اثارة وتشويقاً في العالم.

حيث يشارك الشعب السعودي الأمير ابن مساعد الذي اقتحم البريميرليج بقوة بعد سنوات من العمل الشاق.

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