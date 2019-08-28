اتحاد الكرة المصري يُعلن الغندور رئيسا للجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بعد اجتماع اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اسم رئيس لجنة الحكام والتوصل إلى عدة قرارات لحسم بعض الأمور الغير واضحة حتى الأن في كرة القدم المصرية.

رئيس لجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن جمال الغندور تولى منصب رئيس لجنة الحكام مؤقتا حتى شهر يوليو 2020، ليقوم بإدارة منظومة التحكيم بعد تكليفه بها رسميا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

قرارات الاتحاد المصري

جاءت قرارات لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم في الاجتماع الذي انعقد اليوم في مقر اتحاد الكرة كالتالي: