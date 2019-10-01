عاجل| اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا فيما يختص بمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في مباراة الإياب بالدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تم إلغاؤها بعد بدء المباراة بـ15 دقيقة ؛ إذ رفض جينيراسيون الفريق السنغالي التوجه لملعب برج العرب بالإسكندرية وتمسك بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بعدما تم تأجيله لدواعي أمنية.







تعليق نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون

وعلق «كاف» الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون وذلك للنظر في ملابسات الأحداث والأزمة بعدما قدم الفريق السنغالي ما يثبت إقامة ثلاث مباريات في اليوم المحدد في إطار الدوري المصري للقاء الزمالك ضد جينيراسيون وأجل كاف اجتماعه ليوم 8 أكتوبر الجاري.







نص بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

وجاء نص البيان كالآتي:

«يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسؤولين في الدولة».

وبذلك لم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم أي خيار سوى إقامة المباراة على ستاد برج العرب لحماية الجماهير، وخاصة بعد نجاح برج العرب في استضافته لنهائي بطولة كأس مصر ومباراة السوبر بحضور الجماهير.







الاتحاد المصري: المباريات المقامة في نفس اليوم بدون جماهير

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المقامة في نفس اليوم لم تكن بحضور جماهيري وأنه حريص على أن تكون المباريات التي بين فرق ذات شعبية كبيرة في استاد برج العرب وخاصة مباريات الأهلي والزمالك لما يتمتعان به من شعبية كبيرة وتواجد أمني مكثف حفاظا على النظام وحفظا لسلامة الجماهير.

الاتحاد المصري يأمل توصل الاتحاد الأفريقي للقرار الصواب

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يصدر الاتحاد الأفريقي قراره الصائب والصواب ، إذ إنه وفق المكاتبات الرسمية في صالح نادي الزمالك.