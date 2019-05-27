اتحاد الكرة يدرس استكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين لإنهائها قبل بدء بطولة أمم أفريقيا

في تطور جديد بعد الاعتراض المقدم من النادي الأهلي والتلويح بالانسحاب من بطولة الدوري في حال تأجيل بقية اللقاءات لما بعد بطولة أمم أفريقيا، وبعد تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب وطلب الزمالك تأجيل مباراته أسوة بهذا التأجيل، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة أنه يدرس حاليا استكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين، كحل لا ستكمال البطولة وانهائها قبل بطولة أمم أفريقيا، وذلك وذلك في حالة موافقة الأندية المعنية.

بيان اتحاد كرة القدم

وقد أصدر الاتحاد بيانا لإيضاح موقفه من الأزمة الحالية، والتي احتدت عقب موقف النادي الأهلي برفض استكمال منافسات الدوري في حال تأجيل مبارياته لما بعد بطولة الأمم الأفريقية، حيث أكد الاتحاد في بيانه على أولوية المنتخب الوطني قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية وكذلك بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، مضيفًا أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب في تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين.

وأضاف البيان أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري معلوم للجميع من قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات في اجتماعه مع رؤساء الأندية وفي مقدمتهم رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وقد رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة الدوري بنظام المجموعتين، لافتا إلى أن الأندية فضلت مد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما جعل الاتحاد يسمح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها.

وفي ختام البيان، قال الاتحاد أنه استعرض التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء المستجدات، وسيخضع لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف للتوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني، بما في ذلك دراسة مقترح استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين إذا كان ذلك يحقق رغبة الأندية في إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية، وذلك بعد موافقة الأندية المعنية.